Демьян Григ. Харитон. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемьян Григ. Харитон.

Демьян Григ. Харитон.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Демьян Григ. Харитон.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Кубанская область, Лабинский отдел, Сенгилеевская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.