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Кирпичников Петр Кузьмич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кирпичников Петр Кузьмич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Мокшанский уезд, Мокшан

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