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Горкин Федор Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Горкин Федор Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Тупиковск., с. Подковки

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