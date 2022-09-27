Ходнахметов Мухам. Насыбелы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХоднахметов Мухам. Насыбелы

Ходнахметов Мухам. Насыбелы

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ходнахметов Мухам. Насыбелы
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бугульминский уезд, Алькеевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.