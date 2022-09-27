Кубяк Андрей Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКубяк Андрей Ильин

Кубяк Андрей Ильин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кубяк Андрей Ильин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Борзенский уезд, д. Печи

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.