Шпаковский Василий Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШпаковский Василий Николаев

Шпаковский Василий Николаев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шпаковский Василий Николаев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Евпаторийский уезд, Евпатории.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.