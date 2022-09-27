Трубников Алексей Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрубников Алексей Ефимович

Трубников Алексей Ефимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Трубников Алексей Ефимович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Астраханская губерния, Черноярский уезд, Соленое Займище с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.