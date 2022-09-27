Бирюков Илларион Мелентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБирюков Илларион Мелентьевич

Бирюков Илларион Мелентьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бирюков Илларион Мелентьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Вольский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.