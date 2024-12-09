Алехин Петр Захар. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлехин Петр Захар.

Алехин Петр Захар.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Алехин Петр Захар.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Верхоценск., с. Ивановки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.