Церацко Ив. Ант. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦерацко Ив. Ант.

Церацко Ив. Ант.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Церацко Ив. Ант.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Дисненский уезд, Миорская в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.