Томсон Тиван Карлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТомсон Тиван Карлов

Томсон Тиван Карлов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Томсон Тиван Карлов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Лифляндская губерния, Эзельский уезд, Пирзальской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.