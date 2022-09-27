Архипов Федор Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипов Федор Сергеев

Архипов Федор Сергеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Архипов Федор Сергеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Слободской уезд, Мухинской, д. Кортр

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.