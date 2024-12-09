Роменский Павел Карп. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоменский Павел Карп.

Роменский Павел Карп.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Роменский Павел Карп.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Полтавский уезд, г. Полтава

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.