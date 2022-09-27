Афанасьев Вас. Карп. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасьев Вас. Карп.

Афанасьев Вас. Карп.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Афанасьев Вас. Карп.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Ромашевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.