Кольцов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКольцов Василий

Кольцов Василий

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кольцов Василий
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Барабанов., с. Новосерг.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.