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Кузин Ив. Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кузин Ив. Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Ветошкинская вол.

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