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Онтанюк Нест. Марк.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Онтанюк Нест. Марк.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, Головлевская с.Веселый Раздол

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