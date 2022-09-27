Фисенко Вас. Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФисенко Вас. Вас.

Фисенко Вас. Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Фисенко Вас. Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Воробьёвской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.