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Емельянов Евтих. Ем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Емельянов Евтих. Ем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Велижский уезд, Усмынской

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