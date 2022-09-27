Фирсов Архип Тиханович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФирсов Архип Тиханович

Фирсов Архип Тиханович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Фирсов Архип Тиханович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, Силинская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.