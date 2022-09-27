Кузьмин Егор Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмин Егор Петр.

Кузьмин Егор Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кузьмин Егор Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Коломенский уезд, Федосьинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.