Исмагилов Мухам. Али — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсмагилов Мухам. Али

Исмагилов Мухам. Али

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Исмагилов Мухам. Али
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, д. Черноключ

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.