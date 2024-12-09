Румянцев Александр Ник. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРумянцев Александр Ник.

Румянцев Александр Ник.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Румянцев Александр Ник.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Бежецкий уезд, Поречской, д. Хорошево

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.