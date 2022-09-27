Черский Мефодий Исаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерский Мефодий Исаев

Черский Мефодий Исаев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Черский Мефодий Исаев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., Таганрогский округ, Грабовской вол.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.