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Меншиков Степ. Ег.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Меншиков Степ. Ег.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Шадринский уезд, Петропавлов., Шутихи

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