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Трошкин Аким Никол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Трошкин Аким Никол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Жиздринский уезд, Подбужск в., д. Алексеев

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