Шарифулин Согдат Тула — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарифулин Согдат Тула

Шарифулин Согдат Тула

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шарифулин Согдат Тула
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Мензелинская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.