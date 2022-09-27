Блиндуль Григ. Гавр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлиндуль Григ. Гавр.

Блиндуль Григ. Гавр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Блиндуль Григ. Гавр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Ташлык

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.