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Иосифов Конст. Тарас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Иосифов Конст. Тарас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Терская область, Пятигорский отдел, ст.Ессентуки

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