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Чеботарь Кирия Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чеботарь Кирия Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Бендерский уезд, Шадырлунгской

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