Шварцман Мотель Кушеров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШварцман Мотель Кушеров

Шварцман Мотель Кушеров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шварцман Мотель Кушеров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Аккерманский уезд, г. Аккерман

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.