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Конов Андрей Матв.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Конов Андрей Матв.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Рузский уезд, Горбовской

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