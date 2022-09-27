Журцев Серг. Федор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖурцев Серг. Федор.

Журцев Серг. Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Журцев Серг. Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Московский уезд, Марфинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.