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Гнетнев Федор Никол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гнетнев Федор Никол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Елецкий уезд, Стегалов., д. Грезкова

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