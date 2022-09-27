Слуцкий Сергей Макс. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлуцкий Сергей Макс.

Слуцкий Сергей Макс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Слуцкий Сергей Макс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Корочанский уезд, Неклюдовской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.