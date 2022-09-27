Баракшин Ив. Ирин. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаракшин Ив. Ирин.

Баракшин Ив. Ирин.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Баракшин Ив. Ирин.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Вельский уезд, Никифоров, в., д. Павлов.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.