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Тонковид Артемий Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тонковид Артемий Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Тюкалинский уезд, д. Н.-Киевской

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