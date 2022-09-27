Просянкин Лука Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПросянкин Лука Тимофеев

Просянкин Лука Тимофеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Просянкин Лука Тимофеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Славяносербский уезд, с. Енщеняно

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.