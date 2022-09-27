Сураев Степан Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСураев Степан Филиппович

Сураев Степан Филиппович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сураев Степан Филиппович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Чистопольский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.