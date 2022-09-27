Парамонов Ефим Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарамонов Ефим Яковлев

Парамонов Ефим Яковлев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Парамонов Ефим Яковлев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, Знаменской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.