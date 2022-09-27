Гриценко Тит Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГриценко Тит Мих.

Гриценко Тит Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гриценко Тит Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Змеиногорский уезд, Курьинск., д. Веселовск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.