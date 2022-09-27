Качанов Никита Устин. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКачанов Никита Устин.

Качанов Никита Устин.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Качанов Никита Устин.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Белгородский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.