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Дорофейнин Николай Федорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дорофейнин Николай Федорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Спасский уезд, Юрткульской

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