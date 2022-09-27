Котиков Алексей Егор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотиков Алексей Егор.

Котиков Алексей Егор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Котиков Алексей Егор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Витебский уезд, Вымнянской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.