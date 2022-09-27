Викман Кинц Кинц. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВикман Кинц Кинц.

Викман Кинц Кинц.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Викман Кинц Кинц.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Эстляндская губерния, Ревельский уезд, Лайц

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.