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Касьянов Мих. Ильин.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Касьянов Мих. Ильин.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Астраханская губерния, Черноярский уезд, Тундутовской

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