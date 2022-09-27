Галахов Васил. Степ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалахов Васил. Степ.

Галахов Васил. Степ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Галахов Васил. Степ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Нагайской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.