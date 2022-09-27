Вакула Никол. Дав. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВакула Никол. Дав.

Вакула Никол. Дав.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Вакула Никол. Дав.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Днепровский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.