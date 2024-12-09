Усольцев Андр. Макс. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсольцев Андр. Макс.

Усольцев Андр. Макс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Усольцев Андр. Макс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Ярковск., д. Суздалки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.