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Мелконянц Крикор Акопов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мелконянц Крикор Акопов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Эриванская губерния, Александропольский уезд

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